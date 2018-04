Fortnite avancierte auch dank des iOS-Release zuletzt ja zu einer immer größeren Erfolgsgeschichte für Epic Games, doch finanziell ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Nicht nur der bevorstehende Android-Launch dürfte dem Titel noch einmal einen dicken Schub verpassen.

Das ohnehin schon erfolgreiche Fortnite dürfte in Anbetracht der bevorstehenden Android-Veröffentlichung noch einmal zulegen. Für einen noch viel größeren finanziellen Erfolg beim Entwickler Epic Games dürfte aber nun ein weiterer, unmittelbar bevorstehender Schritt sorgen.

Via Twitter deutete das Entwicklerstudio nun nämlich an, dass Fortnite in Kürze auch in China erscheinen wird. Damit würde der populäre Titel einen der größten Spielemärkte überhaupt erschließen und Epic Games dann vermutlich einen wahren Geldregen bescheren.

Der besagte Tweet zeigt einen Reisepass des Spielcharakters Josey samt chinesischem Stempel. Dieser beinhaltet mit dem 23. April 2018 auch ein Datum, nämlich den potentiellen Release-Termin des (Battle-Royale-)Titels in China. Weitere Details über den Tweet hinaus blieb Epic Games aber schuldig.

Der Schritt ist für das Spiel nur logisch und sollte aufgrund des Cartoon-artigen Looks auch leichter über die Bühne gehen, als beispielsweise die dortige Veröffentlichung von PUBG. Beim größten Konkurrenten waren nämlich größere Anpassungen für die Veröffentlichung in China notwendig, um den dortigen Gesetzen gerecht zu werden. Unklar ist außerdem, ob sich Epic Games ebenfalls externe Hilfe für das Publishing an Bord holt wie das Bluehole bei PUBG mit Tencent getan hat.