Das extrem populäre Fortnite: Battle Royale dürfte in den kommenden Tagen noch einmal an Popularität zulegen, denn ein Crossover-Event dürfte zahlreiche Fans der Avengers in den Battle-Royale-Titel locken.

Spieler von Fortnite: Battle Royale erwartet mal wieder ein zeitlich begrenztes Spiel-Event. Dieses startet am morgigen 08. Mai 2018 und hat im Rahmen der Crossover-Promo keinen geringeren Partner anzubieten, als die Avengers. Dabei dreht sich alles rund um den aktuellen Kino-Blockbuster "Avengers: Infinity War", der im Modus "Infinity Gauntlet Limited Time Mashup" im Fokus stehen wird. Zwei der derzeit größten Entertainment-Franchises treffen also aufeinander.

Im Avengers-Spielmodus wird das Standard-Gameplay des Battle-Royale-Modus mal wieder abgeändert. So könnt ihr das Infinity Gauntlet auf der Karte finden und wer auch immer es findet kann sich damit ausrüsten und mutiert im Spiel in Bösewicht Thanos.

Offen ist gegenwärtig noch, wie lange das Crossover-Event andauern wird. Da es kein offizielles Avengers-Videospiel gibt, ist dieses Ereignis wohl das Event, das auch am nächsten an das aktuelle Kino-Erfolgsfranchise bringt.