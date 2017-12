Kalte Temperaturen auch in For Honor. Ubisoft kündigte ein Winter-Event an, das einen neuen Spielmodus und neue Ausrüstung mitbringt.

Passend zur kalten Jahreszeit und kurz vor dem Weihnachtsfest bekommt For Honor ein Event spendiert, das ganz im Zeichen von Gevatter Frost steht. Das Ereignis hört auf den Namen Frost Wind Festival und bringt einen neuen Spielmodus mit und schenkt euch neue Ausrüstung. Starten wird das frostige Erlebnis am 21. November und endet am 4. Januar 2018.

Im Modus Ice Brawlers tretet ihr in zwei Zweierteams gegeneinander an. So weit, so normal. Das Besondere daran ist, dass ihr euch auf einem zugefrorenen See bekämpft, der mit zunehmender Spieldauer immer weiter aufbricht und damit. Neue Löcher entstehen und wer nicht aufpasst, endet in einem solchen und ist nur noch eine zugefrorene Leiche.

Zudem wird es neue Ausrüstung geben, die passend zum Event im winterlichen Stil gehalten ist. Darunter Rüstungen, Waffen und neue Emotes. Aber keine Panik: wer es nicht schafft, die neuen Gegenstände zu ergattern, für den steht am 28. Dezember ein spezielles Paket zur Verfügung, der alle nicht erhaltenen, winterlichen Items enthält.