Mehr als nur ein Multiplayer-Spiel: Laut des Creative Directors wird For Honor eine aufwändig inszenierte Story-Kampagne besitzen.

Ein Multiplayer-Modus und sonst nichts? Von wegen! In For Honor will der Entwickler sich nicht nur auf Schwertkämpfe in Multiplayer-Matches konzentrieren, sondern auch eine vollgepackte Singleplay-Kampagne mit in das Paket stopfen. Das zumindest erklärte Jason VandenBerghe, Creative Director des Spiels. Demnach sei die vollwertige Story-Kampagne ein "kinoreifes Abenteuer", in dem man zuerst auf Seiten der Ritter kämpft. Danach schlüpft man in die Rolle eines Raiders und später eines Orochis.

Insgesamt drei verschiedene Regionen wird der Spieler besuchen, dabei handelt es sich jeweils um die Heimatorte der Ritter, Wikinger und Samurai. All das wolle der Entwickler in aufwändig inszenierte Story-Missionen verpacken. Laut VandenBerghe sei das Spiel selbst dann einen Kauf wert, wenn man nur die Kampagne zocken wolle.

Ob das stimmt, muss sich erst noch zeigen. For Honor erscheint am 14. Februar für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One.