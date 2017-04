For Honor

Seit der Veröffentlichung des jüngsten Konsolen-Updates für Xbox One klagen Spieler von For Honor über Stabilitätsprobleme auf der Microsoft-Box. Ubisoft nimmt sich den Beschwerden nun an.

Das Xbox-One-Update, das bereits Ende März erschien, brachte der Konsole unter anderem Unterstützung für Microsofts Streaming-Anbieter Beam bei, verbesserte die Game-DVR-Funktion und optimierte die Geschwindigkeit des gesamten Betriebssystems.

Auf For Honor wirkte sich das Update aber offenbar negativ aus, denn die Probleme begannen laut Ubisoft am 29. März, dem Veröffentlichungstag des Updates.

Derzeit untersuchen die Entwickler die Stabilitätsprobleme des Spiels und haben für den Titel deshalb erst einmal die Game-DVR- und Streaming-Funktionen der Xbox One deaktiviert. Community Manager Eric Pope hat auf Reddit einen Patch in Aussicht gestellt, der zum Einen die Probleme beheben und zum Anderen die vorübergehend deaktivierten Funktionen wieder nutzbar machen wird. Wann dieser Patch verfügbar sein wird, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.