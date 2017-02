Kurz vor dem Super Bowl 51 in Houston liefern sich zwei Football-Stars zusammen mit Conan O'Brien eine extrem spaßige Schlacht in For Honor.

Ab dem 14. Februar 2017 wird Ubisofts Kampfspiel For Honor erhältlich sein, bereits am kommenden Sonntag findet der Super Bowl 51 in Houston statt. Zwei Stars der Finalisten New England Patriots und Atlanta Falcons liefern sich aber schon vorher im Ubisoft-Actionspiel eine extrem spaßige Schlacht.

Die neueste Ausgabe von "Clueless Gamer" wurde nun online gestellt. Bei US-Kult-Moderator Conan O'Brien gibt sich dabei Star-Quarterback Tom Brady die Ehre, um zunächst dem Gastgeber in For Honor den Hintern zu versohlen. Anschließend kam es zum ersten Kräftemessen mit dem Finalgegner Atlanta Falcons, denn diese schickten Defensive End Dwight Freeney ins Rennen, um nicht nur auf dem Football-Feld Jagd auf Brady zu machen.

Der ganze Clip ist über elf Minuten lang, bietet einige Lacher und ist wirklich einen Blick wert. Zumal sich mit Rob Gronkowski, dem mittlerweile zurückgetretenen Marshawn "Beast Mode" Lynch (ehemals Seattle Seahawks) und New Englands Running Back LeGarrette Blount noch weitere American-Football-Stars die Ehre geben. Viel Spaß!