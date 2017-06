Die Abwärtsspirale für Ubisofts Actionspiel For Honor hält offenbar weiter an. Im Vergleich zur letzten Erhebung im März sind die Spielerzahlen noch einmal spürbar zurückgegangen.

Bereits im März musste Ubisoft schon deutlich weniger Spieler von For Honor bei Steam hinnehmen, der Trend hielt aber bis heute ungebrochen an, obwohl zuletzt auch ein erster DLC für den Titel veröffentlicht wurde. Im Vergleich zur besten Zeit hat For Honor mittlerweile 95 Prozent der Spieler bei Steam seit dem Release im Februar verloren. Allein in den ersten beiden Wochen gab es bereits einen Aderlass von rund 50 Prozent der Spieler.

In den ersten Wochen ließ sich dieser Umstand noch auf Verbindungs- und Server-Probleme zurückführen, mittlerweile scheinen die Gamer aber auch das Spiel und das Konzept an sich abzuschrecken. Ein entsprechender Trend sei schon frühzeitig insofern festzustellen gewesen, dass 36 Prozent der Spieler beim Übergang von Open Beta zu Vollversion die Segel strichen.

Nach dem Release fanden sich in der Spitze dann dennoch rund 45.000 Spieler, in den letzten 24 Stunden waren es dann aber schon nur noch maximal 2.833 Gamer gleichzeitig. Immerhin: Der angesprochene DLC verhalf den Spielerzahlen zwischenzeitlich eine Steigerung von 2.200 auf 4.700 Gamern. Mittlerweile wurden aber wieder die Zahlen von vor dem DLC-Release erreicht.