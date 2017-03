Soviel kosten alle Inhalte per Mikrotransaktion

For Honor

Ubisofts For Honor ist im Grunde gut gestartet, hat mittlerweile aber auf dem PC schon spürbar an Anhängerschaft verloren. Der Titel wird zudem nach Verbindungsproblemen, AFK-Farming und Co. weiterhin kontrovers diskutiert, neuerdings was die Mikrotransaktionen betrifft.

Auch For Honor verfügt über Mikrotransaktionen und lässt euch diverse Inhalte für die zwölf Helden per Echtgeld erwerben. Wer davon aber wirklich alles haben möchte, der muss tief in die Tasche greifen, wie der Reddit-Nutzer bystander007 nun zusammenfasst.

Laut dem Reddit-Nutzer müsst ihr 91.500 Steel, die Ingame-Währung des Spiels, investieren, um einen Charakter samt Individualisierungsoptionen im Basisspiel freizuschalten. Wer also alle zwölf Charaktere in Gänze haben möchte, der muss 1.098.000 Steel investieren. Rechnet man die Ingame-Währung in Echtgeld um, dann müsst ihr 732 US-Dollar zusätzlich zum Kaufpreis des Spiels investieren.

Ubisoft dürfte berechtigterweise natürlich anführen, dass niemand gezwungen wird, alle Optionen per Echtgeld zu erwerben. Vielmehr lässt sich Steel ja auch durch das bloße Spielen des Titels verdienen. Casual-Spieler, die an fünf bis sieben Tage die Woche jeweils rund 1-2 Stunden zocken, dürften dieses Ziel jedoch nie erreichen. Bei einem durchschnittlichen Verdienst von realistischen 1.200 Steel am Tag, benötigen Casual-Gamer nicht weniger als 915 Tage - oder umgerechnet zweieinhalb Jahre - um alle Inhalte freizuschalten. Und bis dahin gesellen sich dann ja schon wieder frische DLC-Charaktere hinzu.

Die ganze Rechnerei führt aber zu der Diskussion, ob bei einem Kauf zum Vollpreis nicht alle Spielinhalte binnen einer angemessenen Spielzeit freigeschaltet werden können. Dass es mit Mikrotransaktionen schneller geht, ist mittlerweile weit verbreitet und akzeptiert. Um alle Inhalte ohne weiteren Geldaufwand durch das bloße Spielen freizuschalten, erscheint der veranschlagte Zeitfaktor aber deutlich zu hoch, oder was meint ihr?