Ubisoft wird im weiterhin erfolgreichen Online-Actionspiel For Honor schon bald die mittlerweile siebte Season einläuten. Jetzt wurden diesbezüglich handfeste Details bekannt gegeben, was euch erwartet.

Mit "Storm and Fury" startet Season VII in For Honor auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC am 02. August 2018; das hat Entwickler und Publisher Ubisoft heute in einer Pressemeldung bekannt gegeben.

Dabei handelt es sich abermals um ein kostenloses Update, welches das Community-Feedback berücksichtigen und umsetzen soll sowie frische Inhalte mit sich bringt. Unter anderem gibt es eine nagelneue Karte, Helden-Updates, ein aktualisiertes Rangsystem und mehr.

Die neue Karte wird "Abgelegener Wehrturm" heißen und erweitert das Schlachtfeld des Online-Actionspiels. De einst von Wasser umgebene Rückzugsort ist heute ein umstrittener Außenposten, der in den Spielmodi Trobut, Scharmützel, Vernichtung, Handgemenge und Duell als Schauplatz dient.

In Sachen Helden-Updates werden vor allen Dingen die Charaktere Wächter und Walküre überarbeitet. Die Gameplay-Neuerungen sollen für mehr Vielseitigkeit und Effizienz sorgen. Im Rangsystem gibt es mit Meister und Großmeister zwei neue Ränge, die für die besten Krieger in For Honor reserviert sind. Spieler können ihren Fortschritt über die neue Bestenliste verfolgen.

Passend zum Start der neuen Season gibt es permanent 30 Prozent Rabatt auf Kampf-Outfits. Vom 02. bis zum 09. August gibt es außerdem neue Helden-Trial-Angebote. So könnt ihr Klassen, die ihr noch nicht besitzt, zu einem vergünstigten Stahl-Preis erwerben.