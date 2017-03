For Honor

Die Community von For Honor ist immer schlechter auf die verantwortlichen Entwickler bei Ubisoft zu sprechen. Weil das Unternehmen seine Mikrotransaktionen mit einem Äpfel-und-Birnen-Vergleich rechtfertigt, sind die Spieler nur noch erzürnter.

Das Einzige, das For-Honor-Spieler noch mehr ärgert als Server-Probleme ist, wie teuer die Items im In-Game-Shop sind. Gegenstände wie Charakter-Skins oder Emotes kosten einen Haufen Stahl, die Währung des Titels. Zwar kann Stahl auch sehr aufwendig innerhalb des Spiels verdient werden, wer allerdings keine Stunden investieren will, muss beispielsweise 7 Euro für einen Emote zahlen. Wer wirklich alles im Store auf diesem Weg kaufen möchte, müsste weit über 700 Euro löhnen. Mit reiner Spielzeit wäre das nur nach Jahren zu erreichen.

Das wühlte die Community derart auf, dass Ubisoft sich gezwungen sah, Stellung zu beziehen. Während eines der letzten Live-Streams von Ubisoft Montreal reagierte Game Director Damien Kieken auf das kontroverse Thema, doch die Antwort verschlimmerte die Situation nur noch. "Wir hatten nie die Absicht, dass ihr alles im Spiel freischaltet", sagte Kieken, bevor er Store-Gegenstände mit den Gegebenheiten in einem RPG verglich. "In World of WarCraft würde niemand versuchen, alles für jeden Charakter im ganzen Spiel freizuschalten. Das gleiche gilt für jedes MOBA, niemand versucht, alles für jede Figur zu erlangen."

Kieken geht darauf ein, dass vor der Veröffentlichung von For Honor davon ausgegangen wurde, dass ein Spieler einen bis drei Charaktere verwende. Das hat sich nach dem Release bestätigt. "Das Design ist um diesen Gedanken herum aufgebaut. Die kosmetischen Items sind für uns End-Game-Content. Dinge, von denen wir wollen, dass ihr sie freischaltet, nachdem ihr einige Wochen gespielt habt." Im Sub-Reddit zum Titel wird jedes von Kiekens Worten auseinander genommen.

Hat Ubisoft die Preise für kosmetische Items wirklich zu hoch angesetzt oder schaukelt sich die Community unnötig hoch? Immerhin sind Skins und ähnliches nicht notwendig, um im Spiel einen Vorteil zu erlangen.