For Honor hat sich für Ubisoft als Erfolgsgeschichte entpuppt, kein Wunder dass man auch das Action-Epos mit zahlreichen Ankündigungen bedacht hat. Unter anderem könnt ihr euch dieses auf dem PC nun kostenlos sichern.

Ihr habt bislang das Online-Actionspiel For Honor noch nicht geholt? Dann könnt ihr das zumindest auf dem PC nun nachholen. Via Uplay bietet Ubisoft den Titel im Rahmen der Starter Edition anlässlich der E3 2018 gänzlich kostenfrei an. Die Aktion gilt bis zum 18. Juni 2018. Diese Fassung beinhaltet alle Multiplayer-Modus, den Kampagnen-Modus sowie drei Vanguard-Helden. Alle weiteren PC-Versionen werden ab dem 18. Juni dann um bis zu 75 Prozent im Preis gesenkt. Auf PS4 gibt es den gleichen Rabatt bis zum 19. Juni, auf der Xbox One bis zum 17. Juni 2018.

For Honor: Marching Fire - E3 2018 Cinematic Trailer Mit "Marching Fire" wurde das bislang größte Add-on zu For Honor offiziell angekündigt.

Daneben wurde mit For Honor: Marching Fire das bislang ambitionierteste Add-on zum Titel angekündigt. Dieses soll ab dem 16. Oktober 2018 erhältlich sein, wird die neue Wu-Lin-Fraktion und vier neue Kämpfer aus Fernost sowie visuelle Verbesserungen bieten. Außerdem gibt es mit "Breach" einen nagelneuen 4-vs-4-Multiplayer-Modus, der sich um die Belagerungen von Burgen dreht und neue PvE-Inhalte. Im neue PvP-Modus dürft ihr schwer bewachte Burgen mit Ballisten, Bögen und Feuerkesseln erobern oder verteidigen. Die PvE-Inhalte können indes solo oder auch im Koop-Modus gezockt werden. Weiterhin ist Letzterer auch Teil eines käuflich zu erwerbenden Pakets, welches auch die Wu-Lin-Helden enthält; Details folgen noch.

Die vier neuen Helden wurden bereits bestätigt; es handelt sich um: Tiandi, Jiang Jun, Nuxia und Shaolin. Sie sind aus ihrer Heimat geflohen, um einem zerstörerischen Bürgerkrieg zu entkommen, der durch die Katastrophe ausgelöst wurde. Jeder von ihnen wird von der eigenen schweren Vergangenheit getrieben, welche vom Verrat bis zur persönlichen Tragödie reicht. Die neuen Helden bringen neue Waffen- und Kampfstile ins Spiel und damit noch mehr Vielfalt auf das Schlachtfeld. Alle Helden können nach einer anfänglichen Exklusiv-Phase mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden.