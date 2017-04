For Honor

Ubisoft hat für For Honor pünktlich zum Ende der ersten Fraktionskrieg-Saison ein neues Update angekündigt. Patch 1.06 bringt neben der Behebung von Bugs auch technische und spielerische Veränderungen mit sich.

Die erste Fraktionskrieg-Saison im Multiplayer-Titel For Honor nähert sich ihrem Ende. Pünktlich dazu soll am 25. April 2017 Patch 1.06 für den PC erscheinen. Besitzer der Konsolen-Versionen des Ubisoft-Spiels müssen ein paar Tage länger auf das Update warten. Dieses bringt weitere Verbesserungen bei der Performance und Netzwerk-Stabilität. Außerdem wird es Anpassungen an einigen Kämpfern und beim Matchmaking geben.

So wird der Rematch-Timer von 90 auf 60 Sekunden reduziert. Außerdem werden durch ein neues Feature nach Abschluss eines Matches freie Plätze automatisch mit neuen Spielern aufgefüllt. Dadurch soll es nicht mehr zum Beenden eines Spieles kommen, wenn zu viele Teilnehmer nach einem Kampf aufhören.

Bei den Kämpfern werden neben der Behebung von Bugs, etwa beim Berserker, auch Anpassungen vorgenommen. Im Zuge dessen wird etwa die Orochi-Klasse verbessert, während Friedenshüterin, Wächter und Shugoki abgeschwächt werden. Besonders bei der Friedenshüterin kommt Ubisoft damit Forderungen der Spielergemeinschaft nach. Ende März wurde die Ritter-Klasse von einem Turnier der Major Gaming League (zur News: Friedenshüterin zu stark – MLG bannt Charakter temporär) ausgeschlossen. Als Begründung diente die Unausgeglichenheit des Charakters.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen For-Honor-Webseite.