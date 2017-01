For Honor

Bereits unlängst hatten sich aufgrund eines Leaks die Anzeichen verdichtet, nun ist es aber auch offiziell bestätigt: Noch vor dem Release von For Honor wird es eine offene Beta-Testphase geben.

Nachdem zuletzt bereits die Closed Beta rund um das Actionspiel abgewickelt wurde, steht nun noch eine offene Testphase ins Haus, in deren Rahmen alle Interessierte noch vor dem Release einige Tage lang For Honor zocken können. Wie Ubisoft nun per Pressemitteilung ankündigte, wird die offene Beta auf PC und Konsolen im Zeitraum vom 09. bis zum 12. Februar zur Verfügung stehen.

Im Vorfeld der Beta werden mit Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allen und Demetrious Johnson neben einigen Top-Twitch-Streamern entsandt, um den Krieg der Fraktionen weiter voranzutreiben. Eine entsprechende Live-Übertragung einer Schlach im Spiel wird am 07. Februar um 11:00 Uhr über den offiziellen Twitch-Kanal über die Bühne gehen. Dabei wird auch der neue Modus "Vernichtung" gezeigt.

Dieser Modus ist dann auch in der Beta enthalten und verbindet die besten Elemente aus fünf Runden in 4-vs-4-Partien ohne Respawn. Daneben gibt es alle drei weiteren Modi ("Herrschaft", "Handgemenge" und "Duell") mit den neun spielbaren Helden. Die Vollversion wird zwölf Helden und fünf Multiplayer-Modi bieten.