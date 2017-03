Ubisoft hat ein neues Update für For Honor veröffentlicht, das wenige, aber ärgerliche Fehler in dem Multiplayer-Titel behebt.

Falls ihr eure Zeit noch immer in For Honor investiert, werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, dass Ubisoft heute auf der PlayStation 4 und dem PC ein neues Update veröffentlicht hat.

So haben die Franzosen verschiedene kleinere Bugs behoben, um die Performance und Match-Stabilität zu verbessern. Weiterhin wurde der Grafikfehler bei der Waffe des Eroberers entfernt, der mit dem letzten Update eingefügt wurde.

In der nächsten Woche wird eine Aktualisierung für die Xbox One folgen, die euch die Möglichkeit gibt, Einladungen zu aktivieren bzw. deaktivieren. Außerdem sollen Spieler, die in einem Modus spielen, in dem man nicht beitreten kann, keine Einladungen mehr verschicken können.