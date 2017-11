Wer bislang noch einen Bogen um Ubisofts For Honor gemacht hat, der kann sich das Actionspiel nun gänzlich kostenlos einmal näher ansehen. Darüber hinaus steht die vierte Season inklusive neuer Inhalte in den Startlöchern.

Ubisoft hat ein kostenfreies Wochenende im Online-Actionspiel For Honor angekündigt; dieses wird aber nicht bereits ab heute starten. Vielmehr ist die Aktion für das kommende Wochenende, also ab 09. November bis zum 13. November 2017 vorgesehen. Europäische Spieler können aufgrund der Zeitverschiebung von Freitag bis Montag eintauchen. Die PS4- und PC-Versionen können ab dem 07. November per Pre-Load für die Aktion gesichert werden; ein Termin auf der Xbox One steht insoweit noch nicht fest.

Wer vom Titel anschließend überzeugt ist, kann sich die Vollversion in digitaler Form zu einem reduzierten Preis sichern. Demnach senkt Ubisoft die Preisempfehlung vorübergehend um bis zu 60 Prozent auf den verschiedenen Plattformen. Spielfortschritte aus der kostenlosen Probeversion können übernommen werden.

Unterdessen ist es insoweit ein guter Zeitpunkt zum Einstieg, als dass auch wieder neue Inhalte für den Titel auf dem Plan stehen. Nach dem Halloween-Event "Feats of the Otherworld" steht Season 4 in den Startlöchern, in der es mit Aramusha (Samurai Hybrid) und Shaman (Viking Assassin) wieder zwei neue Helden geben wird. Inhaber des Season Pass erhalten die neuen Kämpfer direkt am 14. November, alle anderen können diese für 15.000 Steel ab dem 21. November kaufen. Künftig wird es außerdem den neuen Tribute-Modus geben sowie eine Rangliste im Dominion-Modus.