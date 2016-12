For Honor

Schlechte Nachrichten für Spieler ohne ständig aktiver Internet-Verbindung: Um For Honor im Singleplayer spielen zu können, müsst ihr online sein.

Falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, For Honor irgendwo zu zocken, wo ihr kein Internet habt, solltet ihr euren Plan überdenken. Denn wie Ubisoft nun mitgeteilt hat, wird man eine aktive Internetverbindung für den Titel benötigen.

Weiterhin gibt der Community Manager der Franzosen zu verstehen, dass es bestimmte Fortschritte gibt, die sich auf den Single- und Multiplayer gleichermaßen erstrecken und die daher online verwaltet werden. Aus diesem Grund wird man die Internetverbindung ständig benötigen.

Solltet ihr das Spiel also am 14. Februar auf PlayStation 4, Xbox One oder dem PC spielen wollen, solltet ihr sichergehen, dass ihr über eine Internetanbindung verfügt.