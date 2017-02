Das Actionspiel For Honor ist seit gestern in der Vollversion erhältlich. Trotz mehrerer Testphasen im Vorfeld scheint das Spiel aber einige Probleme zu plagen.

Obwohl Ubisoft eigentlich sicher gegangen und For Honor im Vorfeld der Veröffentlichung mehreren Testphasen unterzogen hat, ist das Spiel nun nicht gänzlich frei von Problemen. Insbesondere scheint man die Nachfrage nach dem Titel offenbar unterschätzt zu haben. Denn viele Spieler klagen über allerhand Verbindungsprobleme.

Neben schlichten Netzwerk- und Verbindungsproblemen gibt es offenbar auch spezifischere Fehler in Bezug auf das Matchmaking-System. So klagen Spieler beispielsweise über die Nachricht "Requirements not met", die ein Zocken des Titels in Einzelfällen - vor allen Dingen auf der Xbox One - verhindern soll.

Ubisoft hat bereits reagiert und einen Forenbeitrag verfasst, in dem man auf bekannte Probleme und Fehler eingeht. Bis diese behoben sind, bietet man mitunter auch einige Problemlösungen an. Betroffene Spieler finden den Foren-Thread hier.