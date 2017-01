Die Inhalte vom Season Pass zu For Honor wurden veröffentlicht. Via Uplay konnte man einen Blick auf die speziellen Gegenstände und Boni werfen.

Auf Ubisofts hauseigener Plattform Uplay war für kurze Zeit eine Anzeige mit den Inhalten des Season Pass zu For Honor geschaltet. Via Reddit machte das Bild die Runde und so ist zu erkennen, dass man beispielsweise sechs neue Kämpfer mit frühzeitigem Zugriff erhält. Zu den weiteren Inhalten zählen ein Emote für die zwölf Hauptcharaktere, drei Beutekisten, 30 Tage Champion-Status und der frühere Zugang für weitere, noch nicht spezifizierte Inhalte.

Enthalten ist der Season Pass in der Gold Edition von For Honor. Besitzer der normalen oder Deluxe Edition können diesen separat erwerben. For Honor erscheint am 14. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC.