Am vergangenen Wochenende waren die Server von For Honor nicht erreichbar. Um sich für diesen Ausrutscher zu entschuldigen, bekommen aktive Spieler von For Honor den Champion-Status für drei Tage geschenkt.

Solltet ihr zwischen dem 13. und 26. Februar Zeit in For Honor verbracht haben, erhaltet ihr als Entschädigung für die Serverprobleme vom letzten Wochenende den Champion-Status für volle drei Tage geschenkt. Damit möchte sich das Team hinter For Honor für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Mit dem Champion-Status erhaltet ihr verschiedene Boni:

Mehr Craft-Materialen, wenn ihr Rüstung zerstört

25% mehr Erfahrung

drei exklusive Embleme

Ein Champion-Icon neben eurem Namen

10% mehr Erfahrungspunkte für alle Mitspieler eures Teams

Solltet ihr bereits drei Champion-Tage aus dem Season-Pass besitzen, werden die neuen drei einfach auf euren Account hinzugefügt. Zusätzlich wird es am Wochenende noch ein neues Community-Event geben, in welchem ihr die doppelte Menge an Stahl sammeln könnt. Es lohnt sich also, dieses Wochenende viel Zeit mit For Honor zu verbringen.

For Honor - Accolades Trailer Der neue Accolades-Trailer zu For Honor vereint wie gewohnt Spielszenen mit einigen Pressestimmen.

