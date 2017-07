Ubisoft schlägt auch mit seinem Actionspiel For Honor den eSports-Weg ein und hat sich nun mit der ESL für einen entsprechenden Wettbewerb zusammengetan.

Der französische Entwickler und Publisher kündigte heute die For Honor Hero Series zusammen mit der ESL an. Diese wird in diesem Sommer stattfinden und am 08. Juli über alle Plattformen hinweg in Europa und den USA beginnen. Im Anschluss an die wöchentlichen Wettkämpfe werden am 12. August die 16 besten Spieler während eines Live-Events in Burbank um Preisgelder in Höhe von 10.000 US-Dollar kämpfen.

Gespielt wird wöchentlich online in 1-vs-1-Duell-Turnieren. Über einen Zeitraum von vier Wochen werden die Wettkämpfe auf allen drei Plattformen des Spiels ausgetragen. Spieler sammeln entsprechend ihrer Platzierung Punkte. Anhand der Gesamtpunktzahl aller Turnier werden die besten Spieler jeder Plattform identifiziert. Diese treffen dann im Live-Finals-Event in Kalifornien aufeinander.

Die Spiele können live via Twitch und YouTube verfolgt werden. Weitere Details findet ihr auf dieser Webseite.