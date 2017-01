Im Verlauf der Entwicklung eines Spiels ändert sich öfter die Qualität der Grafik. Wie sich For Honor verändert hat, zeigt ein Video.

In der Vergangenheit haben die sogenannten Grafik-Downgrades vor allem bei Titeln von Ubisoft für negative Schlagzeilen gesorgt. Daher ist es verständlich, dass die Fans auch bei For Honor besorgt sind, dass ein mögliches Downgrade stattgefunden hat. Ein Fan hat dies zum Anlass genommen und ein Video gebastelt, dass die aktuelle Beta-Version mit dem auf der E3 2015 gezeigten Demo, vergleicht.

Dabei ist herausgekommen, dass kein Downgrade stattgefunden hat. Im Gegenteil: Die Grafik wurde sogar verbessert. Daher dürftet ihr am 14. Februar, zumindest in dieser Hinsicht unbesorgt sein, wenn das Spiel für Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erscheint. Natürlich werden wir zu gegebener Zeit ausführlich testen, ob der Action-Titel den Erwartungen in jeglicher Hinsicht gerecht wird.