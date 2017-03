For Honor

Mit ihrer Leichtfüßigkeit und dem hohen Schaden, den sie bei ihren Gegnern anrichten kann, gehört die Friedenshüterin schon seit der Beta zu den populärsten Charakteren von For Honor. Vielen Spielern geht ihre Stärke aber mittlerweile gegen den Strich.

"Die Friedenshüterin verursacht einen Mangel an Vielfalt, ist abnormal stark verglichen mit anderen Charakteren und reduziert den Spirit des Wettkampfs in For Honor", schreibt unter anderem ein User im Forum der eSport-Veranstalter Major Gaming League. Auch bei Reddit mehren sich inzwischen die Beschwerden über die Unausgeglichenheit des Charakters.

Bei der Major Gaming League hat man zügig reagiert und entschieden, ein Turnier auszutragen, an dem die Friedenshüterin nicht teilnehmen darf. Anschließend wolle man in einer Umfrage um die Meinung der Spieler bitten. Falls die Community "größtenteils für den Ban der Heldin" stimmt, werde man dies fortan berücksichtigen und die Friedenshütern nicht mehr teilnehmen lassen, so ein Supervisor der MLG.

Einen Eindruck von der Unausgeglichenheit des Charakters könnt ihr euch in dem Video unterhalb dieser Zeilen verschaffen. Ubisoft hat sich zu den Beschwerden bisher noch nicht geäußert.