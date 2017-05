Dataminer haben das neue For-Hornor-Update durchwühlt und einige Interessante Daten entdeckt. Unter anderem neue Outfits, Ausrüstung und Ornamente.

Vor einigen Wochen hat Ubisoft bestätigt, dass Centurion und Shinobi als neue Kämpferklassen in For Honor eingeführt werden würden. Sie sind als Teil der zweiten Season Shadow and Might, das als kostenloses Update für alle Spieler bereitgestellt wird, angedacht. Für Besitzer des Season Pass gibt es die beiden seit letzter Woche, während der Rest bis morgen warten muss, um sie mit Stahl erwerben zu können.

Der YouTube-Nutzer XDeadzX hat sich das letzte Update für For Honor etwas genauer angeschaut und in einem Video Details zu den Erkenntnissen veröffentlicht, die er daraus gezogen hat. Bisher unveröffentlichte Centurion- und Shinobi-Waffen, -Rüstungen und -Ornamente wurden entdeckt, ebenso wie Elite- und Mythic-Outfits für die anderen Helden. Die beiden neuen Helden bekommen außerdem einige neue Emotes und Stimmungseffekte spendiert.