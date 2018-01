Das erwartet euch in Season 5!

For Honor startet in Kürze in die nächste Season und der Publisher Ubisoft hat jetzt die neuen Inhalte angekündigt. Es werden beispielsweise dedizierte Server eingeführt.

Der Publisher Ubisoft hat via Pressemitteilung die fünfte Season von For Honor angekündigt. Diese hört auf den Namen "Zeitalter der Wölfe" und startet am 15. Februar 2018.

Mit an Bord sind einige Neuerungen für das Mittelalter-Actionspiel, darunter beispielsweise dedizierte Server und ein Helden-Balancing. Was die Server betrifft, möchten die Entwickler hauptsächlich die allgemeine Verbindungsqualität verbessern und Neu-Synchronisierungen sowie Session-Migrationen verhindern. Die Balancing-Änderungen betreffen den Highlander, Berserker und Nobushi. Der Kensei und Eroberer werden außerdem mit neuer Ausrüstung, zusätzlichen Animationen und Movesets ausgestattet.

Eine weitere Neuerung werden drei neue Trainings-Modi sein, die Einsteigern grundlegende und fortgeschrittene Techniken lehren. Für erfahrene Spieler wird es einen Arena-Modus geben, der sie gegen bestimmte Helden antreten lässt. Als kleinere Änderungen wird die nächste Season auch eine neue Ruflevel-Obergrenze einführen und den 4v4-Ranglisten-Modus von Herrschaft zu Tribut verschieben.

For Honor ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.