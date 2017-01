Vom 26. bis 29. Januar wird bekanntermaßen eine geschlossene Beta-Testphase in For Honor durchgeführt. Heute hat Ubisoft die Inhalte dieser Closed Beta bestätigt.

Ausgewählte Teilnehmer an der geschlossenen Beta-Testphase werden vier Tage lang neue Multiplayer-Inhalte, neue Karten und neue Helden aus dem Actionspiel unter die Lupe nehmen können.

So stehen dann bereits neun der zwölf in der Vollversion verfügbaren Charaktere aller drei Fraktionen zur Wahl. Jeder Kämpfer ist einzigartig und hat einen anderen Spielstil, Ausrüstungs-Sets, Waffen und Fähigkeiten.

In Sachen Multiplayer-Modi stehen der 4-vs-4-Modus "Herrschaft", der 2-vs-2-Modus "Handgemenge" und der 1-vs-1-Modus "Duell" zur Wahl. Diese dürfen auf drei neuen Karten gezockt werden. Erstmals wird in der Beta außerdem die Teilnahme am "Faction War" möglich sein. Dabei handelt es sich um ein persistentes Meta-Spiel, das die Multiplayer-Erfahrung über alle Plattformen hinweg verbindet und den Konflikt zwischen Ritter, Wikingern und Samurai widerspiegelt.

Mit SCARS ist auch eine neue digitale Erfahrung rund um For Honor gestartet. Dabei erzählt jede Kerbe einer Waffe die Geschichte eines Kampfes. Die Charaktere kreuzen in zwölf exklusiv produzierten Videos die Schwerter. Spieler wählren zwischen Schwert, Axt und Nadachi und passen drei Elemente der Waffe an; insgesamt sind über 192 Kombinationen möglich. Anschließend kann so ein Beta-Code erlangt werden. Weitere Details findet ihr auf der eigens eingerichteten Webseite.