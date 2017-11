Das erwartet euch heute in Season 4

For Honor

In For Honor startet am heutigen Dienstag die inzwischen vierte Season. Zu diesem Anlass wird "Order & Havoc" reichlich neue Inhalte mitbringen.

Season 4 erweitert For Honor nicht nur um einen neuen 4vs4-Modus, sondern auch um zwei neue Helden, zwei zusätzliche Karten, neue Anpassungsgegenstände und im weiteren Verlauf der Season darüber hinaus Ranglistenspiele im 4vs4-Modus Herrschaft.

Der neue Spielmodus Tribut und die neuen Karten sind ab heute für alle kostenlos verfügbar, die neuen Helden Aramusha und der Shaman sind ab heute für Season-Pass-Besitzer und ab 21. November für alle für jeweils 15.000 Stahl erhältlich.

Die Neuerungen im Überblick (Angaben lt. Hersteller):

Neue, teambasierte Modi – Mit Tribut gibt es einen neuen, teambasierten Spielmodus in For Honor. Spieler kämpfen um die Kontrolle von drei verschieden Opfergaben, die über die Karte verteilt sind. Durch sichern der Opfergaben am Schrein des Teams, erhält das jeweilige Team besondere Buffs, sodass Spieler eine strategische Entscheidung treffen müssen, wo die Opfergabe platziert wird. Zusätzlich zu Tribut wird das kompetitive Spielen mit der Einführung von Ranglistenspielen im Modus Herrschaft im Verlauf der Season weiter ausgebaut. Spieler können online mit Freunden in Herrschaft antreten und haben dabei die Chance auf Belohnungen im Spiel.

Neue Helden – Amarusha (Hybrid-Held der Samurai) und Shaman (Wikinger der Meuchler-Klasse) stürzen sich ins Gefecht und vollenden somit die Samurai- und Wikinger-Fraktionen. Die Aramusha nutzen die Fehler ihrer Gegner gnadenlos aus und bestrafen sie mit einem Sturm aus schnellen Attacken in alle Richtungen. Die Shaman sind erbitterte und aggressive Krieger und in der Offensive am stärksten. Sie stürzen sich auf ihre Widersacher wie wilde Tiere und sind dann am tödlichsten, wenn diese auf dem Boden des Schlachtfeldes ausbluten.

Neue Karten – Markthalle und Fehdehandschuh werden zur Auswahl der Mehrspielerkarten hinzugefügt. Die Markthalle, gelegen in einem Samurai-Dorf, ist ein dicht bewohntes Labyrinth aus verwinkelten Gassen. Die Stelzenhäuser ragen aus dem Wasser und Vorstöße geschehen stets Richtung Himmel, was eng verbundene Nachbarschaften in unterschiedlichen Höhen hervorbringt. Spieler können diese vertikalen Karten mithilfe eines auf der Karte verteilten Systems aus Seilrutschen durchqueren. Fehdehandschuh repräsentiert die Hauptstadt der Wikinger. Hierbei handelt es sich um eine imposante Festung, die auf einem Hügel gelegen und durch ein defensives Bollwerk geschü ;tzt ist. Nur wenige haben es bisher ins Innere der Wikinger-Zitadelle geschafft, wieder heraus kam bisher niemand.

Außerdem versicherte Ubisoft, dass die bereits vor einigen Monaten angekündigte Unterstützung für dedizierte Server weiter in Arbeit ist und "zu einem späteren Zeitpunkt" nachgereicht werden soll.