Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute eine geschlossene Beta-Testphase in Bezug auf For Honor bekanntgegeben.

Noch bevor das Actionspiel ab dem 14. Februar 2017 erhältlich sein wird, werden ausgewählte Spieler die Möglichkeit haben, selbst Hand anzulegen. Teilnehmer dürfen in die Welten Aschfeld, Valkenheim und Myre eintauchen und den Multiplayer-Titeln mit Wikingern, Samurai und Rittern angehen.

Die Closed Beta soll im Januar 2017 durchstarten. Zeitgleich wird es das Event "Krieg der Fraktionen" geben. Dabei werden alle Multiplayer-Aktivitäten plattformübergreifend beobachtet. Belohnungen werden an alle Teilnehmer an der Beta ausgeschüttet sowie an die Fraktion, welche den Kampf in der Testphase für sich entscheidet.

Wer sich eine Chance auf eine Beta-Teilnahme sichern möchte, der kann sich auf der offiziellen Webseite für diese registrieren.