Trotz schwindender Nutzerzahlen setzt Ubisoft weiter auf sein Actionspiel For Honor. Heute hat man die dritte Season namens "Grudge and Glory" offiziell angekündigt. Wir verraten hier, was euch in der bislang größten Season des Spiels erwartet.

Ab dem 15. August soll mit "Grudge & Glory" die dritte Season im Actionspiel For Honor durchstarten. Der Release erfolgt auf den drei Plattformen PC, PS4 und Xbox One zeitgleich, so dass kein Spieler länger warten muss. Das ist auch gut so, schließlich handelt es sich auch um das bislang größte Update zu For Honor.

Neben neuer Ausrüstung, neuen Helden und Karten führt man auch Ranglistenspiele sowie weitreichende Updates ins Spielgeschehen ein. Alle Karten und Gameplay-Updates werden zu Beginn der dritten Season für alle Spieler frei verfügbar sein. Die neuen Helden, der stolze Highlander und der furchtlose Gladiator, werden für Besitzer des Season Pass am 15. August kostenlos verfügbar sein. Alle anderen Spieler können sie im Spiel am 22. August für jeweils 15.000 Stahl freischalten. Die Veröffentlichung von Season 3 ist der erste Schritt des Entwicklungsplans für For Honor. Dieser beinhaltet zudem eine weitere Season für November und plant unter anderem auch die Einführung von dedizierten Servern zu einem späteren Zeitpunkt.

Die zwei neuen Heldenklassen werden von Ubisoft wie folgt beschrieben:

Highlander (Wikinger - Hybrid) – Highlander sind geduldige Helden, die zwischen zwei verschiedenen Kampfhaltungen wechseln können. Ihre defensive Form ermöglicht Konterangriffe und das Austauschen von Schlägen und ihre offensive Haltung entfesselt ihre tödlichsten Angriffe, allerdings auf Kosten der Fähigkeit zu Blocken. Das Schwert des Highlanders ist das schwerste und längste im Spiel, was ihm eine tödliche Kombination aus Stärke und Reichweite verleiht.



Gladiator (Ritter - Assassine) – Gladiatoren benutzen einen Dreizack und ein Schild und haben damit das Töten zu ihrem Beruf gemacht – nun tragen sie ihre Unbarmherzigkeit und ihr Können in den Krieg. Nur mit wenig Rüstung ausgestattet, können sie ihre Gegner schlagen, mit dem gewonnenen Abstand unschädlich machen und weiter angreifen. Ihre größere Ausdauer und verkürzte Cooldown-Zeiten machen sie zu extrem agilen und gefährlichen Kontrahenten.

Bei den neuen Schlachtfeldern handelt es sich um den Wachposten und das Wikingerdorf, die zur Weltkarte hinzugefügt werden. Zusätzlich führt Season 3 eine neue legendäre Ausrüstungsseltenheit ein und erhöht das maximale Ansehen aller Helden auf 40, um euch mehr Anpassungsmöglichkeiten für die Figuren zu geben. Als kompetitive Spielform werden 1-gegen-1-Turniere vertreten sein. Im Verlauf des Jahres soll es dann auch noch 4-gegen-4-Ranglistenmodi geben. Große Balancing-Änderungen bringt dann das Update auf Version 1.11 mit sich.