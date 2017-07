For Honor

Seit Februar 2017 ist For Honor aus dem Hause Ubisoft für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, wie es mit dem Titel weiter gehen soll.

Zuletzt machte For Honor eher aufgrund schwindender Nutzerzahlen und Dementis von Ubisoft auf sich aufmerksam. Selbst wenn sich mittlerweile weniger Nutzer im Actionspiel einfinden, so wird Ubisoft dieses dennoch mindestens bis in das Jahr 2018 hinein unterstützen. Das geht aus dem nun veröffentlichten Fahrplan zur Zukunft des Spiels hervor.

Bis zum Rest dieses Jahres soll es regelmäßig neue Inhalte für For Honor geben, die das gesamte Spielerlebnis verbessern sollen. Darüber hinaus wird man künftig auch dedizierte Server einführen. Im Mittelpunkt des Plans steht jedoch der Release zweier Seasons im Jahr 2017. Zusätzlich zu den Hauptveröffentlichungen sind aber auch reguläre Updates zur Weiterentwicklung eingeplant; dabei soll das Community-Feedback Einfluss finden.

Laut offiziellen Angaben sieht der Entwicklungsplan von Ubisoft wie folgt aus:

Dedizierte Server – Das Entwicklerteam bei Ubisoft Montreal arbeitet aktuell an einer dedizierten Serverinfrastruktur. Neben der Implementierung der dedizierten Server liegen die Prioritäten des Teams nach wie vor in der Verbesserung der Peer-to-Peer-Stabilität sowie des Matchmakings

Zwei neue Seasons – For Honor erhält im August und November zwei neue Season-Updates, einschließlich Änderungen an der Art und Weise, wie die Spieler auf dem Schlachtfeld kämpfen. Jede dieser Seasons umfasst neue Helden, Karten, Ausstattungsvarianten, Gameplay-Updates und mehr. Alle Season-Pass Besitzer erhalten einen Vorabzugang zu den neuen Helden, die während der Season veröffentlicht werden. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Neue Spiel-Features – In den kommenden Monaten wird For Honor um kompetitive Elemente erweitert, wie einer Duell-Turnierfunktion, 4vs4-Ranglisten-Schlachten sowie einem brandneuen 4vs4-PvP-Modus.

Neuer Trainings-Modus – Neue ebenso wie erfahrene Spieler können eine härtere Trainingsoption wählen, um ihre Fertigkeiten zu verbessern, bevor sie auf dem Schlachtfeld antreten.

Globale Balancing-Updates – Aufbauend auf den seit der Veröffentlichung des Spiels erfolgten Updates, erhält For Honor weitere Anpassungen, die vor allem auf das Balancing der Helden un d Spielmodi abzielen. Einige davon werden Elemente des Kampfsystems verbessern, um Angriffe vorteilhafter zu gestalten und mehr Druck auf die Verteidigung aufzubauen. Alle Änderungen werden auf öffentlichen Test-Servern für PC getestet, beginnend mit dem heutigen ersten Test.