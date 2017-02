For Honor

Gerade in Multiplayer-Titeln ist Cheating ein großes Problem. Um Betrügern den gar aus zu machen setzen immer mehr Entwickler auf spezielle Software, die versucht, Cheater zu überführen. Im Falle von For Honor scheint es nun auch Spieler treffen zu können, die den Titel nicht einmal besitzen.

Wie Reddit-Nutzer "tmlorfing" auf Reddit berichtet, wurde er vom aktuellen Spielbetrieb aufgrund von Cheating ausgeschlossen. Das ist verwunderlich, da er die Vollversion des Titels überhaupt nicht besitzen würde. Er habe zwar an der Beta zu For Honor teilgenommen, das komplette Spiel habe er sich jedoch nicht zugelegt. Ein entsprechender Screenshot belegt seinen Ausschluss auf For Honor.

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein Versehen von Seiten Ubisoft. Einige Spieler haben bereits von ähnlichen Problemen berichtet. Da der TItel permanent mit den Ubisoft-Servern verbunden ist, wird derzeit empfohlen, auch für die Singleplayer-Kampagne auf die Verwendung von Cheats zu verzichten. Bei der Nutzung solcher Tools könnte man ebenfalls vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Eine Stellungnahme seitens Ubisoft steht derzeit noch aus.