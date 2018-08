Ubisoft baut weiter auf sein Online-Actionspiel For Honor und hat anlässlich der gamescom in Köln nun einen neuen PvE-Spielmodus vorgestellt. Wir verraten euch hier, was sich hinter dem Arcade-Modus verbirgt.

Die neue Erweiterung "Marching Fire" bringt im erfolgreichen For Honor auch einen neuen PvE-Modus namens Arcade mit sich. Dieser soll sich durch unbegrenzte Inhalte und einen hohen Wiederspielbarkeitswert auszeichnen. Zuvor war "Marching Fire" inklusive kostenlosen Inhalten und auch dem neuen PvP-Modus Breach bereits als bislang umfangreichstes Add-on zum Spiel angekündigt worden. Der Startschuss soll am 16. Oktober fallen; Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Zu den bisher bekannten Inhalten kommt nun besagter Arcade-Modus als neue Art zu spielen dazu. Diesen könnt ihr entweder alleine oder auch im Online-Koop mit zwei Spielern bestreiten. Dabei bekommt ihr es mit immer schwieriger werdenden Gegnerwellen mit unterschiedlichen Zielen und Modifikationen zu tun. Da sich die Herausforderungen stets verändern, sollt ihr im Modus immer und immer wieder anders erleben können.

Ubisoft führt den Modus auch ein, um euch das leichtere Entdecken und Ausprobieren neuer Helden zu ermöglichen, bevor ihr mit diesen in den PvP-Modus zieht. Alle Belohnungen, die im Arcade-Modus gesammelt werden, können zudem auch in den Multiplayer-Part übertragen werden. Für den Online-Koop könnt ihr auch einen Freund zum Spielen einladen, ohne dass dieser "Marching Fire" selbst auch noch besitzen müsste.

Das Add-on ist ausschließlich digital erhältlich. Zum Release werden die vier neuen Helden der Wu-Lin-Fraktion, Tiandi, Jiang Jun, Nuxia und Shaolin, freigeschaltet. Wer sich überhaupt erst mit For Honor auseinandersetzen möchte, der kann sich die Starter Edition des Titels zur gamescom zwischen dem 22. August ab 19:00 Uhr und dem 27. August um 19:00 Uhr kostenlos herunterladen und diese für immer auf Steam behalten. Via Xbox Games with Gold ist diese zudem bis zum 15. September kostenlos auf der Xbox One zu haben.