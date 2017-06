For Honor

Viele Spieler ärgern sich momentan über Rage-Quitter in For Honor, doch das soll in der kommenden Woche ein Ende haben. Im nächsten Patch, mit der Versionsnummer 1.08. führt Ubisoft Maßnahmen ein, die die Quitter hart bestraft.

Vor einigen Tagen haben wir bereits darüber berichtet, dass schon bald ein Patch erscheinen soll, der dafür sorgt, dass Rage-Quitter in For Honor bestraft werden. Nun gibt es weitere Informationen zu dem Thema.

Bereits heute soll der Patch 1.08 für den PC erscheinen, während Konsoleros erst in der kommenden Woche die Bestrafung für Rage-Quits erhalten. Das bedeutet, dass Spieler, die das Spiel absichtlich während eines Matches beenden, eine Strafe erhalten.

Laut Ubisoft erhält der Spieler zu erst eine Warnung. Beendet er jedoch weiterhin das Spiel, wird er mit einer zehnminütigen Sperre belegt. Wenn der Leader einer Gruppe das Ende des Spiels forciert, wird die gesamte Gruppe bestraft. Diese Maßnahme soll dafür sorgen, dass Spielabbrüche in For Honor minimiert werden. Weitere Änderungen des Updates könnt ihr dem Link in der Quelle zur News entnehmen.