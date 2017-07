Die glorreichen Fussball-Manager-Tage werden bald auch in Deutschland zurückkehren. SEGA wird die in Großbritannien populäre Management-Simulation künftig auch zu uns bringen - Bundesliga-Lizenz inklusive.

SEGA hat sich nach langem Ringen endlich die Bundesliga-Lizenz von der DFL für die Management-Simulation Football Manager sichern können. Damit steht einem hiesigen Release in Zukunft inklusive der höchsten deutschen Spielklasse nichts mehr im Wege.

Via Twitter wurde bestätigt, dass das Spiel ab dem Football Manager 2019 auch für den deutschen Raum eingeplant ist. Samt Bundesliga soll der Titel dann auch in deutscher Sprache veröffentlicht werden. In diesem Jahr wird man hingegen wohl noch einmal leer ausgehen, eine definitive Bestätigung dieses Umstands ist aber erst im Rahmen der offiziellen Vorstellung des Spiels im August zu erwarten.

Da sich SEGA die Lizenzrechte bis 2022 gesichert hat, ist davon auszugehen, dass auch weitere Nachfolger der populären Reihe von Sports Interactive nachfolgen und bei uns erhältlich sein werden. Bis dato hatte das Unternehmen aufgrund von Lizenzproblemen auf eine hiesige Veröffentlichung verzichtet.