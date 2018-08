The Surge 2 & Co: Das gibt es auf der gamescom zu sehen!

Der Nächste bitte! Auch Focus Home Interactive gibt sich in Köln auf der gamescom die Ehre und hat jetzt das Line-up bekannt gegeben. Wir verraten euch, von welchen Titeln ihr euch in Kürze selbst ein Bild machen könnt.

Wenn die gamescom auf der Koelnmesse in der kommenden Woche ihre Pforten öffnet, dann wird auch Publisher Focus Home Interactive vor Ort sein und sein Line-up präsentieren. Dabei hat man durchaus einige vielversprechende Titel im Gepäck, an die ihr mitunter selbst erstmals Hand anlegen könnt.

Im Entertainment-Bereich gibt es in Halle 8.1 an Stand B021 den neuen Landwirtschafts-Simulator 19 zum Ausprobieren; die Simulationsreihe ist vor allen Dingen in Deutschland sehr populär. Am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9, B011/C011 ist außerdem eine spielbare Version des Shooter-Sequels Insurgency: Sandstorm vertreten.

Im Business-Bereich in Halle 4.1 an Stand C029G gibt es dann noch ganze fünf weitere Titel zu sehen; diese sind dann aber leider Journalisten vorbehalten. Immerhin: So bekommt ihr wenigstens neue Hands-On-Berichte und Eindrücke im Netz zu lesen. Unter andere sind die vielversprechenden Titel Call of Cthulhu, The Surge 2 und Fear the Wolves vertreten. Dazu gesellen sich Battlefleet Gothic: Armada II und Space Hulk: Tactics.