Mit The Surge 2 und mehr auf der E3

Auch Focus Home Interactive wird sich in Kürze auf der diesjährigen E3 in Los Angeles die Ehre geben und die kommenden Titel näher vorstellen. Nun hat man vorab das Line-up vorgestellt, das von The Surge 2 angeführt wird.

Auf der E3 2018 wird sich Focus Home Interactive in der West Hall an Stand #4512 vom 12. bis zum 14. Juni 2018 die Ehre geben und seine kommenden Titel hinter verschlossenen Türen sowie anhand von Hands-On-Demos präsentieren. Schlussendlich dürft ihr euch daher schon bald auf zahlreiche neue Infos und auch Trailer zu den einzelnen Spielen freuen.

Heute hat man im Vorfeld nun das Line-up für die Messe vorgestellt. Dieses wird einerseits von Insurgency: Sandstorm, dem Sequel zum millionenfach verkauften First-Person-Shooter Insurgency, sowie The Surge 2 angeführt. Vom Action-RPG aus dem Hause Deck13 sollen 30 Minuten bislang noch nicht gezeigte Gameplay-Szenen präsentiert werden.

Außerdem wird erstmals auch der Landwirtschafts-Simulator 19 gezeigt, zu dem es auch eine überraschende Ankündigung geben soll. Zu den weiteren Messe-Highlights von Focus Home zählen außerdem A Plague Tale: Innocence (neuer Gameplay-Walkthrough), Call of Cthulhu und das neue Rollenspiel GreedFall von Spiders.