Seit geraumer Zeit war Flying Tigers: Shadows over China bereits via Early Access erhältlich. Nun folgte endlich auch die Vollversion!

Die schwedischen Entwickler von Ace Maddox haben heute Flying Tigers: Shadows over China in der Vollversion veröffentlicht. Zuvor war das historische Flugzeug-Kampfspiel noch via Early Access auf dem PC erhältlich. Dieses handelt die Ereignisse des amerikanischen Kampfschwadrons in Südostasien während des Zweiten Weltkriegs ab.

Die Vollversion bei Steam ist zunächst in 13 verschiedenen Sprachen erhältlich, darunter Englisch, Chinesisch, Russisch und Deutsch. Durch die Early-Access-Version war das Team zuvor in der Lage, den Titel aufgrund des Feedbacks ständig zu verbessern.

Flying Tigers: Shadows over China ist für 14,99 Euro zu haben. Eine Digital Deluxe Edition, die den DLC "Paradise Island" ebenso umfasst, kostet 18,99 Euro. Der Zusatzinhalt beinhaltet einen Dogfight auf den Phi Phi Islands, eine Multiplayer-Karte und mit dem japanischen A6M2-N "Rufe" und dem US-Navy SC-1 "Seahawk" zwei weitere Kampfflugzeuge sowie den Soundtrack.