Verfilmung in Arbeit + aktuelle Verkaufszahlen

Zusammen mit Good Universe wollen Campo Santo in Zukunft gemeinsam Videospiele und Filme entwickeln. Den Anfang macht eine Film-Adaption von Firewatch.

Über die Ankündigung, dass Firewatch auf die große Leinwand gebracht werden sollen, hinaus sind weitere Informationen zu dem Projekt derzeit noch Mangelware. Die Planungen stehen offenbar noch ganz am Anfang.

Good Universe produzierte zuletzt unter anderem die beiden Bad-Neighbors-Filme mit Seth Rogen und Zac Efron und hat aktuell die für 2017 geplante Komödie The House mit Will Ferrell und Amy Poehler sowie den Sci-Fi-Thriller Extinction mit James McAvoy in Arbeit.

Im Rahmen der Ankündigung gab Campo Santo außerdem bekannt, dass von Firewatch inzwischen fast eine Million Kopien verkauft werden konnten.