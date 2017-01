Entwickler Campo Santo hat sich jetzt öffentlich zu den Verkaufszahlen von Firewatch geäußert. Das Ergebnis lässt aufhorchen.

Entwickler Campo Santo hatte jetzt per Twitter eine freudige Nachricht zu verkünden. Dort war nämlich zu lesen, dass sich Firewatch insgesamt eine Million Mal verkaufen konnte. Diese beeindruckende Marke wurde bereits Ende 2016 erreicht. Welche Plattform dabei in der Gunst der Spieler vorne lag, wurde leider nicht verraten, aber es ist anzunehmen, dass PS4 und PC hier vor der Xbox One landeten.

Der Erfolg kommt etwas überraschend, da der Walking Simulator nicht nur auf Wohlwollen stieß. Neben einer gewissen spielerischen Tristesse wurden seinerzeit nämlich auch kleinere grafische Schwächen moniert. Campo Santo blieb jedoch am Ball und versorgte den Titel etwa mit einem Modus zum freien Erkunden der Landschaft und bügelte die Grafikbugs mit Patches aus.