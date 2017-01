Nintendo hat angekündigt, dass schon bald eine eigene Nintendo-Direct-Ausgabe zur Fire-Emblem-Franchise stattfinden wird.

Nachdem beim gestrigen Nintendo-Switch-Event die Ankündigung von Fire Emblem Warriors stattgefunden hat, haben die Japaner gleich eine weitere gute Nachricht für Fans der Franchise.

So wird es bereits in der nächsten Woche, genauer gesagt am 18. Januar, eine eigene Nintendo Direct zur Franchise stattfinden. So kann man davon ausgehen, dass man bereits zu dem Zeitpunkt mehr Infos zum neuen Projekt für die Nintendo Switch sowie zum Mobile-Ableger der Serie erfahren wird.