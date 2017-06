Noch in diesem Jahr soll Fire Emblem Warriors für Switch und New Nintendo 3DS erscheinen. Die nun eröffnete japanische Webseite zum Spiel liefert Details zu Geschichte und Charakteren sowie erste Screenshots.

Nintendo hat die offizielle Webseite zu Fire Emblem Warriors eröffnet und liefert damit erste Informationen zur Geschichte des Action-Ablegers der Strategie-Rollenspiel-Reihe. Außerdem werden die vier bereits bekannten Charaktere genauer vorgestellt und erste Screenshots stehen ebenfalls zur Verfügung. Unsere Kollegen von Gematsu.com haben die Details auf englisch Zusammengefasst.

Die Geschichte von Fire Emblem Warriors ist anscheinend im Land Aitoris, das von tiefster Finsternis übernommen wurde, angesiedelt. Aus plötzlich im königlichen Palast aufgetauchten „Toren der anderen Welt“ („Gates of the Other World“) tauchten ohne Vorwarnung Monster auf und überrannten die Garrison des Schlosses. Im Anschluss ist der Palast schnell gefallen und die Finsternis konnte sich im gesamten Reich ausbreiten. Allerdings konnten die Kinder des letzten Königs, Shion und Lian, aus dem königlichen Schloss entkommen. Sie stellen die letzten Hoffnung für Aitoris dar. Weiter heißt es, dass der Faden des Schicksals, gesponnen von legendären Helden, seinen Anfang nahm. Ausgerüstet mit dem „Feuer Schild“, das sie von ihrer Mutter erhalten haben, begeben sich die beiden Helden auf eine Reise, um die mächtige Finsternis herauszufordern.

Die weiteren Informationen der offiziellen japanischen Fire-Emblem-Warriors-Webseite beziehen sich auf die vier bereits bekannten Charaktere. Erst kürzlich wurden die Protagonisten Shion und Lian sowie die bekannten Helden Chrom und Marth in einem Fire-Emblem-Warriors-Famitsu-Artikel bestätigt.

Shion ist der älteste Sohn des letzten Königs. Weit aus mehr als nach dem Thron, sehnt er sich nach einem Dasein als Ritter, der an der vordersten Front kämpft. Aus diesem Grund versucht er das Erbe der Krone an seine ältere Zwillingsschwester Lian abzutreten. Er ist lebhaft, hat eine positive Einstellung und handelt, bevor er nachdenkt. Seine Schwester Lian ist intelligent und versteht ihre eigenen Schwächen. Ihre Einstellung gegenüber der Thronfolge ist pessimistisch. Die Thronfolge versucht sie ihrem Bruder aufzudrücken. Im japanischen werden Shion von Yuma Uchida und Lian von Maaya Uchida gesprochen.

Der aus Fire Emblem: Awakening bekannte Chrom wird als fleißiger und leidenschaftlicher Prinz von Ylisse beschrieben. Sein kühnes Vorgehen in der Schlacht, hat ihm das tiefe Vertrauen seiner Verbündeten und Vasallen eingebracht. Er hat ein hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Pflichten, verfügt über eine sorglose Persönlichkeit, zeigt aber Schwächen bei formalen Ereignissen und Gesprächen. Von seinen Untergebenen wird er nicht mit seinem Titel angesprochen, womit er jedoch einverstanden ist. Vertont wird Chrom im japanischen von Tomokazu Suigta.

Als letzter Held wird derzeit auf der offiziellen Webseite der im ersten Serien-Teil Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light aufgetretene Marth vorgestellt. Auch durch seine Auftritte in der Smash-Bros-Reihe gehört Marth zu den bekanntesten Fire-Emblem-Charakteren. Er ist der Prinz des Königreichs Altea. Er zieht Menschen an, hat das Zeug zum Anführer und wird als „Hero of the Swarm“ bezeichnet. Während des Krieges zeigt er eine innere Kraft, träumt aber vom Frieden und verfügt über eine freundliche Persönlichkeit. Seine japanische Stimme ist Hikaru Midorikawa.

Fire Emblem Warriors wurde im Zuge der Nintendo Switch Präsentation im Januar 2017 erstmals angekündigt und kurz darauf während einer Nintendo Direct zur Reihe mit kurzen Gameplay-Szenen bedacht. Erscheinen soll Fire Emblem Warriors im Herbst diesen Jahres für Switch und den New Nintendo 3DS. Eine genauere Vorstellung des Action-Spiels könnte während der E3 2017, die vom 13. bis 15 Juni in Los Angeles stattfindet, erfolgen.