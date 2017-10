Die Inhalte vom Season Pass zum kommenden Fire Emblem Warriors sind bekannt. Es warten euch bekannte Charaktere sowie weitere Extras aus älteren Ablegern der Spielereihe.

Bereits kürzlich haben wir über den Season Pass von Fire Emblem Warriors berichtet. Zwar erscheint Fire Emblem Warriors erst am 20. Oktober, aber die Zukunft des Titels sieht mit weiteren Inhalten vorab bereits sehr rosig aus. Was der Season Pass genau enthält, wurde jetzt durch einen Eintrag im Nintendo eShop bekannt. Da diese thematisch an andere Ableger der taktischen Spielereihe angelehnt sind, entnehmt ihr die genauen Details am besten unserer Übersicht der einzelnen Pakete.

DLC Pack #1 – Fire Emblem Fates (Dezember 2017, 8.99€) Spielbare Charaktere: Azura, Niles, Oboro

Drei neue Geschichtskarten, jede davon mit neuen Handlungen verschiedener Charaktere

5 neue Kostüme

13 neue Broken-Armor Modelle DLC Pack #2 – Fire Emblem: Shadow Dragon (Februar 2018, 8.99€) Spielbare Charaktere: Navarre, Minerva, Linde

Drei neue Geschichtskarten, jede davon mit neuen Handlungen verschiedener Charaktere

4 neue Kostüme

6 neue Waffen

9 neue Broken-Armor Modelle DLC Pack #3 – Fire Emblem Awakening (März 2018, 8.99€) Spielbare Charaktere: Owain, Tharja, Olivia

Neue Geschichtskarten, jede davon mit neuen Handlungen verschiedener Charaktere

3 neue Kostüme

7 neue Waffen

10 neue Broken-Armor Modelle (Dezember 2017, 8.99€)

Fire Emblem Warriors erscheint ebenfalls exklusiv für die Ninteod Switch in einer Limited Edition, die neben einem Exemplar des Spiels auch drei CDs mit mehr als drei Stunden Musik aus der Spielereihe sowie 25 Karten mit Bildern der Helden enthält.