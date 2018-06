Fire Emblem: Three Houses

Nintendo hat auf der E3 Fire Emblem: Three Houses für Switch enthüllt. Das Taktik-Game wird dabei einige Neuerungen bereithalten. Allerdings kann der ursprünglich angepeilte Release noch in diesem Jahr nicht mehr eingehalten werden.

Die Nintendo Direct zur E3 2018 stand ganz im Zeichen von Super Smash Bros. Ultimate. Zuvor hat Big N allerdings endlich den schon im Januar 2017 angekündigten Fire-Emblem-Teil für die Switch enthüllt. Fire Emblem: Three Houses erscheint im Frühjahr 2019 für die Hybridkonsole und wird vollständige 3-D-Grafik, auch während der Rasteransicht der Map bieten.

Neu ist, dass die Charaktere inzwischen nicht mehr alleine oder mit einem Unterstützer in den Kampfmodus wechseln, sondern sogar eine ganze Truppe aus gut zehn Soldaten euch dabei mit einem Pfeilregen oder ähnlichem zur Seite stehen kann. Auffällig ist, dass die Reihe in Sachen Sexualisierung der weiblichen Charaktere wieder einen Gang zurückgeschaltet wurde. Vor allem in Fire Emblem Fates und Fire Emblem Awakening wurden Frauen weitaus freizügiger präsentiert.