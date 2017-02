Für Fire Emblem Heroes fand zwischen der Vorstellung des Mobile-Ablegers der Strategie-Rollenspiel-Reihe und der Veröffentlichung vor gut einer Woche die „Wähle deine Legenden“-Abstimmung statt. Nun liegen die die Ergebnisse vor und es steht fest, welche Helden als besondere Versionen ihren Weg ins Spiel finden.

Am 18. Januar 2017 wurde eine Nintendo Direct rund um die Fire-Emblem-Reihe ausgestrahlt. Neben der Ankündigung von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und einem Ableger für die Nintendo Switch, wurde der Mobile-Ableger Fire Emblem Heroes ausführlich vorgestellt. Im Zuge dessen startete Nintendo die „Wähle deine Legenden“-Abstimmung, die vom 19. Januar bis 01. Februar lief und entscheiden sollte, welche Helden der Reihe als besondere Versionen Einzug in Fire Emblem Heroes erhalten. Mit deutlichem Vorsprung liegt Lyn aus Fire Emblem: The Blazing Blade mit 49.917 Stimmen ganz vorne. Bei den männlichen Helden hat Ike aus Fire Emblem: Path of Radience mit 33.871 Stimmen gewonnen.

Als Bonus und Dankeschön für die rege Teilnahme an der Abstimmung, hat Nintendo bekannt gegeben, dass zusätzlich spezielle Versionen der beiden Zweitplatzierten im Spiel geben wird. Hierbei handelt es sich bei den männlichen Legenden mit 28.982 Stimmen um Roy aus Fire Emblem: The Binding Blade und um Fire-Emblem-Awakening-Heldin Lucina für die 42.875 Teilnehmer gestimmt haben. Wann die neuen Versionen der vier Figuren in Fire Emblem Heroes verfügbar sein sollen, ist noch nicht bekannt. Laut offizieller Homepage werden diese aktuell erstellt. Zusätzlich bietet Nintendo in den kommenden Monaten über Twitter Kalender-Hintergrundbilder mit den jeweils zehn bestplatzierten Helden und Heldinnen an.

Fire Emblem Heroes ist die dritte App von Nintendo und wurde vom Fire-Emblem-Stammstudio Intelligent Systems entwickelt. Im Gegensatz zu Super Mario Run, handelt es sich bei dem Strategie-Rollenspiel um einen Free-2-Play-Titel mit In-Game-Käufen. Als weiteren Mobile-Ableger einer bekannten Marke ist Animal Crossing, das zu Gunsten von Fire Emblem Heroes verschoben wurde, geplant.