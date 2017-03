Mit Fire Emblem Heroes gibt es mittlerweile einen durchaus erfolgreichen Mobile-Ableger der bekannten Nintendo-Franchise. Nun will das Unternehmen den Titel in einem Update grundlegend verändern.

Ab kommenden Monat wird das Gameplay von Fire Emblem Heroes in mehreren Updates spürbar verändert. Dazu sind vor allen Dingen neue Kampf-Features, Regel-Sets und Hardcore-Events verantwortlich.

Bereits im April wird es zwei neue Kampfarten im Mobile-Ableger geben, mit denen sich der Mobile-Ableger mehr in Richtung der übrigen Teile der Franchise bewegt. In "Defense" müsst ihr eine Karte in einer bestimmten Anzahl von Spielzügen säubern. Zudem können Gegner nun auch Verstärkungen rufen. Dadurch dürfte der Schwierigkeitsgrad ansteigen und ähnlich herausfordernd werden, wie in den Konsolen- und Handheld-Titeln.

In einem Ingame-Event wird ein neues Permadeath-Feature eingeführt, wie ihr es aus klassischen Teilen der Reihe kennt. Spieler können gefallene Verbündete dann nicht mehr reanimieren. Bisher werden in Heroes alle Alliierten nach einem Kampf standardmäßig wiederbelebt; das Ingame-Event wird das ändern und den Spielern "taktisches Denken" abverlangen.

Tweaks zum Arena-Modus, ein intelligenteres Matchmaking und mehr sollen die Update-Reihe abrunden.