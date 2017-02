Für die Beschwörung von Helden in Fire Emblem Heroes stehen ab sofort einige Neuzugänge aus älteren Ablegern zur Verfügung. Jetzt braucht ihr nur noch genügend Glück, sie auch zu erhalten.

Wer bisher genügend Glück hatte und bereits alle verfügbaren Helden mit den dafür nötigen Sphären beschworen hat, wird sich freuen, neue Kämpfer seiner Truppe hinzufügen zu können. Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wurden vier neue Legenden dem kostenlosen Mobile-Taktikspiel hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Ephraim und Eirika aus Fire Emblem: The Sacred Stones und Seliph und Julia aus Fire Emblem: Genealogy of the Holy war. Den passenden Vorstellungs-Trailer der neuen Charaktere inklusive ihrer Fähigkeiten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Fire Emblem Heroes ist seit dem 2. Februar für Android- und iOS-Smart-Devices verfügbar und kann kostenlos gespielt werden. Innerhalb des Spiels ist es möglich, Spären zu gewinnen, um neue, starke Helden dem eigenen Kader hinzuzufügen. Darüber hinaus ist es möglich, besagte Sphären auch gegen Echtgeld kaufen zu können, um einen zufälligen Kämpfer heraufzubeschwören. Bisher hat sich das System allerdings als fairer herausgestellt, als man zunächst annehmen könnte.

In Fire Emblem Heroes wurden die serientypischen rasterförmigen Schlachtfelder für Smartphones angepasst. Rundenbasiert gilt es, die Gegner auszuschalten, bevor die eigene Riege restlos den Löffel abgibt. In täglichen Herausforderungen und wöchentlichen Seasons lassen sich neue Helden und Punkte verdienen, um alte Kämpfer aufzuwerten.