Nintendo und Intelligent Systems bauen weiter auf das erfolgreich gestartete Mobile-Spiel Fire Emblem Heroes und haben nun ein weiteres Update verfügbar gemacht.

Die Entwickler von Fire Emblem Heroes haben dem Mobile-Hit nun abermals frische Inhalte in einem Patch spendiert. Das kleine Update steht ab sofort zum Download bereit.

In diesem erwarten euch gleich sechs neue Helden. Dabei handelt es sich um Karel, Rebecca, Jaffar, Lucius, Priscilla und Ninian aus Fire Emblem. Zur Gruppen gehören damit auch zwei neue Heiler. Neben diesen Charakteren ist auch eine neue Mission an Bord, in der ihr euch einige weitere kostenfreie Orbs sichern könnt. Einen Trailer zum Update gibt es für euch anbei.