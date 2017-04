Wie einem Tweet des Journalisten Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal zu entnehmen ist, hat Nintendo auf einem Investorentreffen neue Angaben zum Erfolg von Fire Emblem Heroes gemacht. Dabei werden diese mit Super Mario Run verglichen.

Seit Anfang Januar ist Fire Emblem Heroes für Android- und iOS-Geräte erhältlich. Der Mobile-Ableger der Strategie-Rollenspiel-Reihe wird seit dem von Nintendo und Entwickler Intelligent Systems regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Wie nun durch einen Tweet des Wall-Street-Journal-Journalisten Takashi Mochizuki bekannt wurde, hat Nintendo auf einer Investorenkonferenz Angaben zum Erfolg des Mobile-Titels gemacht.

Demnach wurde Fire Emblem Heroes deutlich weniger heruntergeladen, als das im Dezember 2016 für iOS und im März 2017 für Android erschienene Super Mario Run. Nicht einmal ein Zehntel der Download-Zahlen des Mobile-Jump-&-Runs konnte der Strategie-Ableger für Unterwegs erreichen. Allerdings sind die Einnahmen bei Fire Emblem Heroes höher als bei Super Mario Run.

Im Gegensatz zu Marios-Mobile-Ausflug, handelt es sich bei Fire Emblem Heroes um einen Free-to-Play-Titel, der auf ein Mikrotransaktionssystem setzt. Mit der auch gegen Echtgeld erwerbbaren In-Game-Währung, den sogenannten Sphären, beschwören Spieler neue Helden, die jedoch zufällig ausgewählt werden. Welcher Charakter erscheint und über welche Stärkestufe dieser verfügt ist zufällig. Das führt dazu, dass Spieler Geld investieren, um ihren Wunschhelden zu erhalten. In Fire Emblem Heroes werden die Sphären auch für andere Spielelemente wie etwa das Verbessern des Schlosses benötigt.

Fire Emblem Heroes ist am 2. Februar 2017 weltweit für Android- und iOS-Geräte erschienen. Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia veröffentlicht Nintendo am 19. Mai den nächsten Hauptableger der Strategie-Rollenspiel-Reihe am 19. Mai exklusiv für die Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Für Herbst ist zudem der Ableger Fire Emblem Warriors für Switch und den New 3DS angekündigt. 2018 soll schließlich ein Hauptteil von Fire Emblem für Switch erscheinen.