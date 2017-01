Nachdem die Nintendo Switch mit Fire Emblem Warriors einen eigenen Teil des Franchises erhält, könnte auch eine Umsetzung von Fire Emblem Fates folgen.

Nachdem Nintendo in der letzten Woche angekündigt hat, dass Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch erscheint, könnte nun ein ganz anderer Ableger ebenfalls auf die neue Konsole der Japaner kommen. So sind Hinweise aufgetaucht, dass Fire Emblem Fates als Portierung in der Mache ist.

Ein User von NeoGAF ist auf der offiziellen Seite des Titels über einen bestimmten Eintrag im Quellcode gestolpert. Dort wird ein mit der Beschreibung "Fire Emblem Fates: Revelation for nintendo switch" angegeben. Daher besteht die Möglichkeit, dass wir im Rahmen der kommenden Nintendo Direct zum Franchise eine weitere Ankündigung erleben.