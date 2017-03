Im Mai veröffentlicht Nintendo mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia den neusten Teil der Strategie-Rollenspiel-Reihe von Intelligent Systems exklusiv für die System der Nintendo-3DS-Familie. Nun wurde eine Limited Edition angekündigt.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Fire Emblem: Fates erscheint im Mai mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia der nächste Teil der Strategie-Rollenspiel-Reihe für den Nintendo 3DS. Das neue Spiel von Intelligent Systems basiert auf dem zweiten Ableger der Fire-Emblem-Serie, dem ursprünglich für das Nintendo Entertainment System nur in Japan erschienenen Fire Emblem: Gaiden. Wie Nintendo nun bekannt gegeben hat, wird Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia neben einer Standard-Version auch eine Limited Edition spendiert bekommen.

Die Sammler Variante des neusten Fire-Emblem-Spiels hat Nintendo in einem kurzen Trailer vorgestellt. Käufer erhalten neben dem Spiel und einem Wendecover auch ein Artbook sowie die „Sound of Echoes“-CD mit ausgewählten Musikstücken aus Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Zusätzlich sind in der Limited Edition die beiden passend zum Spiel erscheinenden Amiibo der Protagonisten Alm und Celica enthalten. Abgerundet wird die Samllerversion von drei Metallansteckern, die Alm, Celica und Marth im Pixellook darstellen.

Erst kürzlich wurden neue Details zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bekannt. Demnach werden Spieler wie schon bei Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem: Fates die Möglichkeit haben, zwischen einem klassischen Modus mit Permadeath und dem Anfänger-Modus wählen können.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai 2017 exklusiv für die Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Japanische Spieler können das neue Spiel von Intelligent Systems bereits ab dem 20. April kaufen.