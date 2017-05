In knapp zwei Wochen erscheint Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für die Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Der kommende Ableger der Strategie-Rollenspiel-Reihe könnte laut Serien-Produzent Hitoshi Yamagami der letzte Teil für den Handheld sein.

Seit die Nintendo Switch am 03. März erschienen ist und die Möglichkeit bietet, Spiele am Fernseher und unterwegs im Handheld-Modus zu spielen, äußert sich Nintendo regelmäßig mit Treuebekundungen zum Nintendo 3DS. Die aktuelle mobile Konsole des japanischen Unternehmens ist bereits seit 2011 erhältlich und hat seinen Zenit nach über sechs Jahren auf dem Markt etwas überschritten. Da überrascht es wenig, dass Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wahrscheinlich der letzte Hauptteil der Strategie-Rollenspiel-Reihe für den Nintendo 3DS ist. Entsprechende Äußerungen macht Serien-Produzent Hitoshi Yamagami in einem Interview mit Dengeki Nintendo, das in der aktuellen Ausgabe Juni 2017 zu finden ist.

Bei Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia handelt es sich bereits um den dritten Hauptableger der Reihe für den Nintendo 3DS. Die Vorgänger waren das überraschend erfolgreiche Fire Emblem: Awakening und das in den Editionen Vermächtnis, Herrschaft und Offenbarung auf drei Spiele aufgeteilte Fire Emblem: Fates.

Aktuell entsteht bei Koei Tecmo noch der Ableger Fire Emblem Warriors, der die Reihe ähnlich wie schon The Legend of Zelda mit Hyrule Warriors ins Musou-Genre transportiert. Viele Informationen sind zu dem Actionspiel noch nicht bekannt. Erscheinen soll Fire Emblem Warriors für New Nintendo 3DS und Nintendo Switch. Der nächste Fire-Emblem-Hauptteil soll 2018 exklusiv für Switch erscheinen.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia orientiert sich stark am zweiten Serien-Teil Fire Emblem Gaiden, der 1992 nur in Japan für das NES erschienen ist. Neben erkundbaren Dungeons sind auch Städte Bestandteil des dritten 3DS-Fire-Emblems. Während Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia in Japan bereits seit dem 20. April erhältlich ist, dürfen europäische und amerikanische Spieler ab dem 19. Mai mit Alm und Celica in die Schlacht ziehen. Am selben Tag veröffentlicht Nintendo den teuren Season Pass zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.